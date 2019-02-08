Семериков: российские конькобежцы заслужили бронзу ЧМ в командной гонке преследования

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 8 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Бронза чемпионата мира в командной гонке преследования является заслуженным результатом для мужской сборной России. Об этом ТАСС заявил член команды Данила Семериков.

В пятницу россияне стали третьими в командной гонке преследования на чемпионате мира на отдельных дистанциях в немецком Инцелле. Сборная России, помимо Семерикова, была представлена Александром Румянцевым и Сергеем Трофимовым. Победу одержала сборная Нидерландов, вторыми стали норвежские спортсмены.

"Это первая медаль чемпионатов мира, поэтому радость была искренней. Но я считаю, это минимум, на который мы могли рассчитывать. Если было бы хуже, то мы бы расстроились, а так третье место - это наше заслуженное. Радовался бы, конечно, если бы поднялись выше, но на данный момент третье место - это наше место", - заявил Семериков.

"Сейчас нужно настраиваться на другие дистанции. Завтра забег на 10000 м, потом масс-старт, нужно думать о дальнейших медалях, дальнейших дисциплинах. Завтра буду рассчитывать только на медали, а сегодня порадуемся, поужинаем и ляжем спать. Форма не идеальная, но общая подготовленность позволяет бегать каждый день", - заключил конькобежец.

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершится 10 февраля.