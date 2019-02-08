Сергей Иванов: матч с "Реалом" стал для ЦСКА одним из лучших в нынешнем сезоне Евролиги

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Домашний матч против мадридского "Реала" стал одним из лучших в текущем регулярном чемпионате Евролиги для баскетболистов ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Единой лиги ВТБ, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В пятницу ЦСКА на своем паркете обыграл "Реал" со счетом 82:78 в матче 22-го тура чемпионата Евролиги.

"Тяжелая игра, одна из лучших [для ЦСКА] в "регулярке", - сказал Иванов. - Потому что она держала в напряжении зрителей, да и команды тоже, больших отрывов ни у кого не было, а в концовочке ЦСКА сыграл чуть удачнее и лучше".

"Меня порадовал Кори Хиггинс (баскетболист ЦСКА набрал 15 очков - прим. ТАСС), который после длительного перерыва впервые вернулся и здорово сыграл. Вся команда сегодня сыграла здорово", - добавил собеседник агентства.

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, одержав 17 побед при пяти поражениях. Действующий чемпион Евролиги "Реал" (17 побед, 5 поражений) идет третьим, уступая российскому клубу по дополнительным показателям. Лидирует в таблице турецкий "Фенербахче" (19 побед в 22 матчах).