Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде

ТАСС, 9 февраля. Мужская сборная России заняла третье место в эстафете 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира, который проходит в канадском Кэнморе. В составе команды выступали Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын.

Победу одержала сборная Норвегии, показавшая результат 1 час 16 минут 36,6 секунды, затратив семь дополнительных патронов. Второй стала команда Франции (+1.10,4; 8), российские биатлонисты отстали от победителей на 1 минуту 48,4 секунды, затратив девять дополнительных патронов.

Сборная Норвегии продолжает лидировать в эстафетном зачете Кубка мира, набрав 210 очков. Команда России сохранила второе место (188 очков), третьими идут французы (188). Российская команда поднялась на третье место в зачете Кубка наций, набрав 4724 очка, на первом месте идут норвежцы (5274), на втором - французы (5013).

Женская эстафетная гонка в рамках этапа Кубка мира в Кэнморе пройдет в ночь на субботу.