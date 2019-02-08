Женская сборная России стала 10-й в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде

ТАСС, 9 февраля. Российские биатлонистки заняли 10-е место в эстафете 4 по 6 км на этапе Кубка мира, который проходит в Кэнморе (Канада). В составе команды выступали Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева и Ульяна Кайшева.

Победу одержала сборная Германии, показавшая результат 1 час 10 минут 16,3 секунды, затратив 12 дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг. Второй стала команда Норвегии (+30,2) с семью дополнительными патронами и двумя штрафными кругами. Замкнули тройку французские биатлонистки (+41,6; 12/0). Российская команда отстала от победительниц на 4 минуты 39,2 секунды (16/1).

Сборная Германии лидирует в эстафетном зачете Кубка мира, набрав 198 очков. Женская немецкая команда является единственной, которая занимала призовые места во всех четырех эстафетах на Кубке мира в текущем сезоне. На этапах в Хохфильцене и Рупольдинге немки выиграли, а в Оберхофе стали вторыми. На втором месте идут француженки (196), третьи - норвежки (189), сборная России занимает четвертое место, имея в активе 174 балла.

В зачете Кубка наций российская команда также идет четвертой, набрав 4536 очков. Первое место занимает сборная Франции (4889), второе - немецкие биатлонистки (4729), третье - команда Норвегии (4710).

Этап Кубка мира в Кэнморе завершится 10 февраля.