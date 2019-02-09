Министр спорта РФ Колобков принял участие в эстафете огня зимних Игр "Дети Азии"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Министр спорта РФ Павел Колобков принял участие в эстафете огня первых зимних Международных спортивных игр "Дети Азии". Соревнования стартуют 9 февраля в Южно-Сахалинске.

Финальный этап эстафеты начался с площади Ленина. Планируется, что в нем примут участие 40 факелоносцев. Огонь Игр, помимо министра спорта, доверено нести почетному гражданину областного центра Мияниси Ютака, реперу L'One, а также лучшим спортсменам и паралимпийцам Южно-Сахалинска, деятелям культуры и ветеранам спорта. Маршрут эстафеты протяженностью 2,5 км пролегает по Коммунистическому проспекту до площади Победы.

"Дети Азии" пройдут на Сахалине с 9 по 16 февраля. Их посетят участники из 20 стран - спортсмены, судьи, руководители спортивных организаций, представители регионов России. Участники будут соревноваться в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей. Всего ожидается визит около 1200 спортсменов.