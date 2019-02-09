Колобков: будущие олимпийские надежды России поборются за медали зимних Игр "Дети Азии"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Министр спорта РФ Павел Колобков, прилетевший в субботу в Южно-Сахалинск на открытие первых зимних Международных спортивных игр "Дети Азии", считает, что в этих соревнованиях поборются за медали те юные спортсмены, с которыми в недалеком будущем отечественные болельщики будут связывать свои олимпийские надежды. Об этом Колобков сообщил журналистам.

Международные спортивные игры "Дети Азии" состоятся на Сахалине с 9 по 16 февраля. Их посетят более 3 тыс. человек из 20 стран мира. Соревнования будут проходить в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.

"В зимних Играх "Дети Азии" будут выступать наши будущие олимпийские надежды, те ребята и девушки, которые совсем скоро будут бороться за медали самых крупных соревнований, - отметил Колобков. - Но "Дети Азии" не только спортивный, но и большой культурный праздник. Призываю сахалинских болельщиков поддерживать всех участников, в том числе из-за рубежа".

"Для многих спортсменов "Дети Азии" являются первым крупным соревнованием в карьере. Конечно, все они ставят задачу выиграть золото. Но если им этого сделать не удастся, то расстраиваться не нужно. У всех участников этих Игр впереди еще много соревнований", - сказал глава спортивного ведомства.

Колобков подчеркнул, что Сахалин является успешным спортивным регионом. "По количеству людей, вовлеченных в спорт, этот регион входит в число лидеров. 44% жителей Сахалина занимается спортом, за прошедшие годы здесь было построено немало современных спортивных объектов, которые подходят для подготовки к любым соревнованиям, в том числе и к Олимпийским играм", - отметил министр спорта РФ.

"Условия для занятия зимними видами спорта здесь потрясающие. Надеюсь, что в будущем на Сахалине появятся свои олимпийские чемпионы", - заключил Колобков.