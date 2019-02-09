Глава FIS Каспер больше не будет комментировать угрозу климатических изменений

ТАСС, 9 февраля. Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер больше не будет давать комментарии по вопросу угрозы климатических изменений для зимних видов спорта. Об этом сообщает агентство AP.

Ранее Каспер принес извинения за высказывания в адрес защитников климата, добавив, что его слова поняли слишком буквально.

4 февраля Каспер заявил в интервью швейцарской газете Tages Anzeiger, что не хочет спорить с теми, кого волнуют изменения климата. Он добавил, что скорее будет иметь дела с диктаторами, чем спорить с защитниками природы. В пятницу представители некоммерческой организации Protect Our Winters, занимающейся проблемами климата, опубликовали открытое письмо, в котором обратились к Касперу с требованием покинуть пост президента FIS. В письме отмечается, что FIS не может возглавлять человек, отрицающий климатические изменения.

Каспер возглавляет FIS с 1998 года. 75-летний швейцарец также является членом Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).