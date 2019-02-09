Этап эстафеты огня Универсиады прошел в Канске Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Огонь зимней Универсиады в субботу пронесли по центральным улицам Канска, крупнейшего города на востоке Красноярского края. Об этом сообщили ТАСС организаторы эстафеты.

Протяженность этапа эстафеты составила 2,7 км. В нем приняли участие 14 факелоносцев.

"Большое количество зрителей приветствовали участников эстафеты огня. Погода была морозная - примерно 28-30 градусов ниже нуля. Все прошло замечательно", - рассказали в оргкомитете.

Огонь по улицам города пронесли бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам, участник Олимпийских игр Николай Большаков, двукратная победительница Европейского юношеского олимпийского фестиваля по биатлону Анна Григорьева, руководитель хореографического ансамбля "Артэ" Алла Стальмакова и другие.

"Пять лет назад я нес олимпийский огонь Игр в Сочи и испытал тогда необычайные эмоции. Когда узнал, что будет эстафета огня Студенческих игр, то сразу же подал заявку, потому что очень сильно хотел повторно получить этот заряд бодрости и энергии, почувствовать себя частью грандиозного спортивного праздника", - рассказал Большаков.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Будут представлены восемь обязательных видов спорта: горнолыжный, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание, керлинг. Медали будут также разыграны в трех видах дополнительной программы: фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом.