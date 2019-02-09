Сборная Южной Кореи лидирует в медальном зачете после первого дня зимних Игр "Дети Азии"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная Южной Кореи лидирует в общекомандном зачете по итогам первого дня зимних Международных спортивных игр "Дети Азии". В активе южнокорейских спортсменов шесть наград - две золотые, две серебряные и две бронзовые.

Представителям Южной Кореи не нашлось равных в шорт-треке, где в субботу разыгрывались медали у юношей и девушек на дистанции 1500 метров. Все медали достались представителям этой страны.

Второе место после первого дня соревнований занимает сборная Москвы (1-1-0). Золото в классическом спринте принес команде столицы России лыжник Илья Трегубов, серебро в этой же дисциплине завоевала москвичка Александра Кононова. Третьими в общекомандном зачете идут представители первой команды Сахалинской области - золото в классическом спринте выиграла Анна Кожинова.

В воскресенье будут разыграны награды в горнолыжном спорте (супергигант у девушек и юношей), в биатлонном спринте (девушки, юноши), а также в шорт-треке на дистанции 500 метров у юношей и девушек.

Первые зимние Международные спортивные игры "Дети Азии" завершатся 16 февраля.