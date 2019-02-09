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Футбол в Англии

МЮ продлил беспроигрышную серию до 11 матчей, обыграв "Фулхэм" в чемпионате Англии

Подопечные Уле Гуннара Сульшера победили в гостях со счетом 3:0, два мяча на счету Поля Погба
Поль Погба EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Описание
Поль Погба
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу над лондонским "Фулхэмом" со счетом 3:0 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

Забитыми мячами отметились Поль Погба (14-я, 65-я минуты) и Антони Марсьяль (23).

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему не проигрывает под руководством норвежца Уле Гуннара Сульшера, который возглавил команду в конце декабря. В различных турнирах "Манчестер Юнайтед" с тех пор провел 11 матчей (10 побед и одна ничья).

В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" поднялся на четвертое место, набрав 51 очко, "Фулхэм" с 17 очками идет на предпоследней, 19-й позиции.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 24 февраля примет "Ливерпуль", "Фулхэм" 22 февраля в гостях сыграет с "Вест Хэмом".

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