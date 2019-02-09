Конькобежка Воронина не ожидала от себя показанных на дистанции 5000 м секунд в рамках ЧМ

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 9 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Воронина не ожидала от себя времени, показанного в забеге на 5000 м на чемпионате мира в немецком Инцелле. Об этом 24-летняя спортсменка рассказала журналистам.
Первой на дистанции стала Мартина Сабликова из Чехии, показавшая результат 6 минут 44,854 секунды. Второй результат показала представительница Нидерландов Эсме Виссер (отставание 1,28 секунды), Воронина завоевала бронзу, отстав от победительницы на 5,53 секунды.
"Вчера командная гонка далась мне совсем нелегко, так как у меня забились ноги, я устала, из-за этого я расстроилась, но сегодня на раскатке я довольно неплохо раскатывалась, подумала, что силы, видимо, меня не совсем покинули. Я себя настраивала на еще один рывок, нужно было собраться, что я и сделала. Жеребьевка меня беспокоила, что- то мне здесь с этим не везет - я хотела попасть на последнюю пару с реально сильным соперником, но ничего, сама бежала, выкладывалась, и результат - просто "вау", - рассказала Воронина.
"Немного неожиданно, но я все же рассчитывала на третье место, просто я не ожидала таких секунд. Поставлю себе за этот чемпионат пять баллов, тренер похвалил, сказал, что рад. Я думала, что травма, полученная летом, выбьет меня из колеи, но этого не случилось", - добавила спортсменка.
Чемпионат мира на отдельных дистанциях в Инцелле завершится 10 февраля.