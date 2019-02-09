Конькобежка Воронина не ожидала от себя показанных на дистанции 5000 м секунд в рамках ЧМ

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 9 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Воронина не ожидала от себя времени, показанного в забеге на 5000 м на чемпионате мира в немецком Инцелле. Об этом 24-летняя спортсменка рассказала журналистам.

"Вчера командная гонка далась мне совсем нелегко, так как у меня забились ноги, я устала, из-за этого я расстроилась, но сегодня на раскатке я довольно неплохо раскатывалась, подумала, что силы, видимо, меня не совсем покинули. Я себя настраивала на еще один рывок, нужно было собраться, что я и сделала. Жеребьевка меня беспокоила, что- то мне здесь с этим не везет - я хотела попасть на последнюю пару с реально сильным соперником, но ничего, сама бежала, выкладывалась, и результат - просто "вау", - рассказала Воронина.

"Немного неожиданно, но я все же рассчитывала на третье место, просто я не ожидала таких секунд. Поставлю себе за этот чемпионат пять баллов, тренер похвалил, сказал, что рад. Я думала, что травма, полученная летом, выбьет меня из колеи, но этого не случилось", - добавила спортсменка.

Чемпионат мира на отдельных дистанциях в Инцелле завершится 10 февраля.