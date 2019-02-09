Россиянка Шихова стала седьмой на дистанции 1000 м на ЧМ по конькобежному спорту

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 9 февраля. /ТАСС/. Российская спортсменка Екатерина Шихова заняла седьмое место на дистанции 1000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в немецком Инцелле.

Победительницей стала американка Бриттани Боу, показавшая результат 1 минута 13,414 секунды. Второе место заняла австрийка Ванесса Херцог (отставание 0,97 секунды), бронза досталась японке Нао Кодаире (+1,02). Шихова отстала от победительницы на 1,46 секунды. Россиянка Ольга Фаткулина стала девятой (+1,67), Дарья Качанова - 11-й (+2,23).

Сборная России занимает седьмое место в неофициальном медальном зачете, на счету команды одна золотая и семь бронзовых наград. На первом месте идет сборная Нидерландов (4-5-2), на втором - Чехии (2-0-0), на третьем - Норвегии (1-2-0).

Позднее в субботу состоится мужской забег на дистанции 10 000 м. Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершится 10 февраля.