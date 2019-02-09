Новый формат и солдатская каша. "Лыжня России" в Москве собрала более 22 тыс. человек

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Артем Чесноков/. Московский этап "Лыжни России" проходил в 11 округах столицы и собрал более 22 тыс. жителей.

В нынешнем году гонка проходила в новом формате. Горожане проголосовали за разделение гонки по округам вместо старого формата проведения соревнования с помощью проекта "Активный гражданин". Ранее столичный этап проходил в олимпийском учебно-спортивном центре "Планерная" в Химках и не мог вместить достаточное количество желающих. Кроме того, впервые гонка прошла не в формате масс-старта сразу для всех участников, а была разделена по возрастным категориям, а также разделили забеги среди мужчин и женщин.

В торжественном открытии мероприятия в СЗАО приняли участие олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова, олимпийский чемпион по вольной борьбе и директор центра физической культуры и спорта СЗАО Вадим Богиев, депутат московской городской думы Ольга Ярославская и заместитель начальника управления физкультурно-массовой работой департамента спорта города Москвы Игорь Карташов.

На открытии Ярославская поздравила родителей, которые воспитывают спортивное поколение и пожелала покорить нормы ГТО, после чего вместе с остальными организаторами соревнований поздравила ребят, сдавших нормативы.

"Зимний субботний день должен начинаться именно так, на замечательных соревнованиях под названием "Лыжня России", особенно приятно осознавать, что данный праздник спорта сегодня проходит во всех уголках страны. Люди разных поколений вышли сегодня на лыжню, чтобы заняться спортом и показать, что они могут", - сказала Журова на открытии соревнований.

"Думаю, в плане организации все классно, радует, что пришло очень много детишек. Считаю введение нового формата успехом, потому что теперь в данном празднике спорта присутствует и соревновательный аспект, - рассказал после открытия Богиев. - Кто-то выполняет нормы ГТО, кто-то завоевывает медали и просто показывает высокие результаты, кто-то едет для себя. Стоит отметить, что сегодня хорошая погода для лыжни - немного ветрено, но снег хороший и нет слякоти".

Солдатская каша на финише

Перед открытием был проведен детский праздничный забег для мальчиков и девочек 4-5 лет, которые встали на лыжи в сопровождении родителей и прошли дистанцию в 700 м. Старт основных забегов открыла Журова, выйдя под первым номером вместе с мальчиками 6-8 лет, после чего через пять минут на старт вышли девочки. Дети прошли дистанцию в 1 км, в то время как Журова продолжила забег, выбрав в этом году пятикилометровый отрезок.

"Впечатления после финиша отличные, не в первый раз участвую в "Лыжне России", стараюсь участвовать каждый год, но лыжному спорту приходится посвящать определенное количество времени, иначе дистанцию можно и не пройти. До этого дистанция гонки соответствовала году проведения, ежегодно увеличиваясь на метр, но в этот раз решила пробежать 5 км, ранее принимала участие в Ленинградской области, в Туле, в Кирове, но гонка в Москве была в первый раз. Организация в столице также отличная, правильным решением было разделить гонку по районам, а старты - по полу и возрастам, тем самым сделав трассу свободнее и удобнее для всех участников, а после соревнований можно поесть вкуснейшую кашу и попить горячий чай", - заявила Журова после финиша.

Недалеко от трассы была организована площадка, где каждый мог поесть гречневой каши с тушенкой "по-солдатски" и согреться чаем. На старте играла музыка, создавая праздничную атмосферу, а ведущий регулярно объявлял имена победителей гонок и старты следующих участников. За финишной чертой родители встречали своих детей, поздравляя или, в некоторых случаях, успокаивая их.

Помимо Журовой, в гонке приняла участие Ярославская (2 км) и первый заместитель руководителя департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев (10 км).

От мала до велика

Впервые в "Лыжне России" принимала участие семья Тихоновых, девятилетняя Маргарита второй раз встала на лыжи, но расстроилась, закончив дистанцию одной из последних. "Я очень рада за Маргариту, ведь только недавно купили ей лыжи, немного прошлись, а уже во второй раз она не побоялась участвовать в этих соревнованиях. Организация замечательная, каша вкусная, настроение отличное", - сказала мама Маргариты Эмилия.

В соревнованиях участвовали люди всех возрастов. Так, на старт "Лыжни России" в очередной раз вышел 79-летний Вячеслав Симочков, признанный СЗАО в 2016 году достоянием округа как лучший инструктор общественников по спорту и проводящий регулярные занятия с пенсионерами и инвалидами по плаванию, игре в дартс и легкой атлетике. "Уже 11 лет собираю команды и участвую в спортивных соревнованиях по Москве, где наш СЗАО ежегодно занимает первые места, помогал собирать [команду] на первенство России среди пенсионеров, тогда команда Москвы заняла пятое место. В молодости работал в милиции, где занимался спортивной подготовкой сотрудников, до сих пор осталась любовь к спорту", - рассказал Симочков.

Участники гонки остались довольны трассой в Тушине. Создатель трассы Сергей Суслов рассказал ТАСС, что на ней в 15-летнем возрасте регулярно тренировался будущий олимпийский чемпион в лыжном марафоне Александр Легков, член сборной России по лыжным гонкам Наталья Матвеева и чемпион Паралимпиады в биатлоне Михаил Терентьев.

"Трасса была завершена в начале 2000-х годов, изначально создание трассы было инициативой общественности, а не государственным заказом. Не хочу хвалить собственную трассу, но, пожалуй, она самая лучшая в Москве - доступная, с отличным рельефом и покрытием", - сказал Суслов.

Победителем одного из главных забегов дня на 10 км среди мужчин в возрастной категории от 18 до 39 лет стал Андрей Юдчиц, преодолевший трассу за 14 минут 15,1 секунды, вторым стал Александр Шмидт, бронза у Андрея Маликова. В этой же гонке принимал участие Кондаранцев, занявший пятое место.

"Лыжня России" - открытая всероссийская лыжная гонка, которая проводится ежегодно с 1982 года. Основными целями мероприятия являются привлечение россиян к регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. Организацию соревнований осуществляют Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, а также региональные органы исполнительной власти в области физкультуры и спорта.