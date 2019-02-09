Коновалов будет защищать ворота сборной России в матче Еврохоккейтура с чехами

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Голкипер ярославского "Локомотива" Илья Коновалов будет защищать ворота сборной России по хоккею в заключительном матче третьего этапа Евротура с командой Чехии. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Илья Воробьев.

Сборная России по хоккею начала Шведские игры с победы над финнами

Встреча состоится в воскресенье в Стокгольме. 20-летний Коновалов дебютировал в составе сборной России в вынесенном матче этапа Евротура с командой Финляндии (3:2 Б). В игре со шведами (2:4) ворота россиян защищал Игорь Бобков.

"С чехами сыграет Коновалов", - сказал Воробьев.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Коновалов провел 42 матча, в которых 10 раз оставлял свои ворота "сухими". По играм "на ноль" вратарь "Локомотива" делит первое место в лиге с голкипером ЦСКА Ильей Сорокиным.