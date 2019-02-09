Россиянин Медведев вышел в финал турнира АТР в Софии, обыграв Монфиса

СОФИЯ, 9 февраля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев победил француза Гаэля Монфиса в полуфинальной встрече турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Софии.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 22-летнего российского теннисиста. Матч продолжался 1 час 16 минут.

В финальном матче турнира, который состоится в воскресенье, Медведев встретится с венгром Мартоном Фучовичем, занимающим 47-е место в рейтинге АТР.

Медведев находится на 16-м месте в рейтинге ATP, он остался единственным представителем России, продолжающим выступление в Болгарии. Ранее выбыл из борьбы Карен Хачанов (11-й номер рейтинга), посеянный в Софии под первым номером. Он проиграл в матче второго круга итальянцу Маттео Берриттини (53) - 7:6 (8:6), 3:6, 4:6.

Турнир Sofia Open проводится на синтетическом покрытии в спортивно-концертном комплексе "Арена Армеец" и завершится 10 февраля. Призовой фонд соревнований составляет 586 тыс. евро.