Воробьев: сборной России по хоккею надо лучше реализовывать моменты

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Хоккеистам сборной России нужно реализовывать голевые моменты в матчах Евротура, чтобы добиваться побед. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Илья Воробьев.

В субботу российская сборная во втором матче третьего этапа Евротура проиграла команде Швеции со счетом 2:4. Встреча прошла в Стокгольме.

"В первых двух периодах у нас было достаточно моментов, мы их не использовали, на этом уровне надо реализовывать. В большинстве надо реализовывать лучше. На матчах сборной все быстрее, надо на полсекунды быстрее принимать решения", - отметил Воробьев.

Нападающий сборной России Илья Михеев, оформивший дубль в первом матче этапа с финнами (3:2 ОТ), в игре со шведами реализовал буллит в третьем периоде. "Если человек забрасывает три шайбы в двух играх, то, наверное, он неплохо выглядит", - отметил тренер.

В воскресенье сборная России в заключительном матче третьего этапа Евротура сыграет с командой Чехии, которая уже обеспечила себе победу на турнире. "Сейчас будем думать по составу на завтра. У чехов самая взрослая команда и самая стойкая на этом турнире", - заключил Воробьев.

После двух туров третьего этапа Евротура в активе сборной Чехии шесть очков, шведы набрали три, россияне - два, финны - одно.