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Вихлянцева победила шведку Ларссон в первой игре матча Кубка Федерации по теннису

Сборная России повела в противостоянии до двух побед в матче за право бороться за выход во вторую мировую группу
Наталья Вихлянцева EPA-EFE/LECH MUSZYNSKI
Описание
Наталья Вихлянцева
© EPA-EFE/LECH MUSZYNSKI

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева одержала победу над шведкой Юханной Ларссон в первой игре матча Кубка Федерации. Соревнования проходят в польском городе Зелёна-Гура.

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:2 в пользу россиянки, занимающей 109-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Ларссон идет на 71-й позиции.

Общий счет противостояния до двух побед стал 1-0 в пользу команды России. Позднее в субботу свой матч проведет Анастасия Павлюченкова, а также состоится матч в парном разряде, в котором сыграют Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова.

Сборная России выступает в третьем дивизионе турнира, россиянки находятся в группе I зоны Европа/Африка. Победитель этого матча получит право бороться за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации.

Сборная России выигрывала Кубок Федерации четыре раза (2004, 2005, 2007, 2008). В прошлом розыгрыше россиянки выступали во второй мировой группе, но проиграли команде Латвии и опустились дивизионом ниже.

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