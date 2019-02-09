Конькобежка Фаткулина рассказала, что не строила иллюзий насчет своего выступления на ЧМ

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 9 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Ольга Фаткулина была готова к чемпионату мира на отдельных дистанциях в немецком Инцелле только на 60 процентов. Об этом она рассказала журналистам.

На турнире в Германии Фаткулина завоевала бронзу в командном спринте, заняла пятое место на дистанции 500 м и финишировала девятой в забеге на 1000 м.

"Я реалист, и я вижу, как складывается сезон. Не может такого быть, чтобы пришел чемпионат мира, и я прыгнула выше головы, такое бывает только в сказках, по щучьему велению. Я настраивалась просто разогнаться по максимуму, чтобы недалеко отстать", - сказала 29-летняя Фаткулина.

"Думаю, от моего лучшего состояния сейчас 60 процентов, сейчас я просто бегу на потенциале и на своей мотивации. Не могу сказать, что я столько работала, и сетовать, что ничего не получилось, что я расстроена и бросаю коньки. Сейчас я, наоборот, заряжаюсь от любых результатов, хочется работать и смотреть, что получится", - заключила она.

Фаткулина - серебряный призер Олимпиады-2014 и чемпионка мира 2013 года. Чемпионат мира в Инцелле завершится в воскресенье.