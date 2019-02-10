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Глава Сахалина предложил провести игры "Дети Азии" в 2021 году совместно с Хоккайдо

Первые зимние спортивные игры "Дети Азии" проходят на Сахалине с 9 по 16 февраля

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко выступил с предложением провести в 2021 году зимние международные спортивные игры "Дети Азии" одновременно на Сахалине и японском Хоккайдо.

"Уместно обсудить вопрос о том, чтобы провести совместные Игры в 2021 году Саппоро - Сахалин. Тогда была бы возможность расширить количество видов спорта, поскольку- постольку база спортивная бы расширилась. Это были обсуждения с тем, чтобы выйти на другой уровень", - сказал Лимаренко журналистам.

Первые международные зимние спортивные игры "Дети Азии" проходят на Сахалине с 9 по 16 февраля. Будут разыграны медали в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.

Теги
ЯпонияРоссияЛимаренко, Валерий Игоревич
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