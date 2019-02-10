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Лимаренко предложил сделать на Сахалине постоянный штаб зимних игр "Дети Азии"

Дирекция летних игр "Дети Азии" находится в Якутске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко выступил с предложением сделать в столице региона постоянно действующий штаб зимних международных спортивных игр "Дети Азии". Об этом Лимаренко сообщил журналистам.

Первые международные зимние спортивные игры "Дети Азии" проходят в Южно-Сахалинске с 9 по 16 февраля. Будут разыграны медали в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.

"Очень важное решение, которое назревает. Чтобы здесь сделать штаб зимних игр. И когда игры будут проходить на других территориях, то на Сахалине будут проводиться организационные мероприятия", - сказал Лимаренко.

Дирекция летних международных спортивных игр "Дети Азии" находится в Якутске, где в июле 2016 года проходили последние игры.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
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