Лимаренко предложил сделать на Сахалине постоянный штаб зимних игр "Дети Азии"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко выступил с предложением сделать в столице региона постоянно действующий штаб зимних международных спортивных игр "Дети Азии". Об этом Лимаренко сообщил журналистам.

Первые международные зимние спортивные игры "Дети Азии" проходят в Южно-Сахалинске с 9 по 16 февраля. Будут разыграны медали в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.

"Очень важное решение, которое назревает. Чтобы здесь сделать штаб зимних игр. И когда игры будут проходить на других территориях, то на Сахалине будут проводиться организационные мероприятия", - сказал Лимаренко.

Дирекция летних международных спортивных игр "Дети Азии" находится в Якутске, где в июле 2016 года проходили последние игры.