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В Японии намерены развивать боевое самбо

Вице-президент Федерации самбо Японии Нобуюки Асаи отметил, что уровень самбистов в стране с каждым годом растет

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Федерация самбо Японии намерена развивать боевое самбо. Об этом ТАСС по итогам прошедшего в воскресенье в Токио чемпионата Японии по самбо на Кубок президента России Владимира Путина сообщил вице-президент Федерации самбо Японии и член исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи.

"Могу сказать, что уровень наших самбистов с каждым годом растет. Сейчас в Японии самбо представлено в его спортивной составляющей, но в перспективе мы хотели бы начать выступать и в боевом самбо", - отметил он. Асаи также подчеркнул, что сейчас перед японской федерацией самбо стоит задача повышения уровня спортсменов и результатов не только на национальной, но и международной арене.

В рамках состоявшегося в воскресение первенства прошли состязания в девяти весовых категориях среди мужчин и в четырех весовых категориях среди женщин. Победители отправятся на Кубок мира, который состоится в Москве в этом году.

Самбо было широко распространено в Японии с конца 1970-х до начала 1990-х годов. После Олимпиады 1980 года интерес к этому виду начал постепенно снижаться, но очередной всплеск популярности самбо в Японии произошел перед 2013 годом, когда в Казани проходила Универсиада. Нынешний чемпионат Японии стал 45-м по счету и седьмым на Кубок президента РФ.

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