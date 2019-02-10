Гарт: подвоха на церемонии награждения саночников в Оберхофе не было, гимн звучал дважды

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Гимн России на церемонии награждения призеров чемпионата Европы по санному спорту, который проходит в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе, прозвучал дважды. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

Из-за технических проблем с фонограммой на церемонии награждения российские саночники Семен Павличенко и Роман Репилов спели гимн РФ а капелла. В субботу Павличенко завоевал золото на чемпионате Европы, Репилов занял второе место.

"Российская команда готова к любым неожиданностям, нас уже абсолютно ничего не удивляет. Но на самом деле никакого подвоха на церемонии награждения в Оберхофе не было, просто произошла заминка, а ребята решили не ждать и спели сами. Чуть позже организаторы нашли гимн и включили, так что болельщики и спортсмены в итоге послушали гимн России дважды", - рассказала Гарт.

"Очень довольна результатом, невероятно ими горжусь. Не сомневалась, что они выиграют. Это очень здорово, когда настолько уверен в своих спортсменах, что даже не сомневаешься, что они займут два первых места, и вопрос вызывает только то, как они распределят их между собой. Это большое счастье для руководителя, когда твоя любимая команда соревнуется на таком уровне", - добавила Гарт.

Соревнования в Оберхофе завершатся 10 февраля.