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Лига Европы

Французский судья Бюке обслужит матч Лиги Европы между "Зенитом" и "Фенербахче"

Матч "Фенербахче" - "Зенит" пройдет 12 февраля в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Шараджоглу", начало в 20:55 мск

ТАСС, 10 февраля. Француз Рюдди Бюке назначен главным судьей на первый матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу между турецким "Фенербахче" и российским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помощниками арбитра станут Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервным рефери назван Сириль Мюнье. Амори Дельрю и Жером Мигельгорри назначены дополнительными помощниками судьи.

Матч "Фенербахче" - "Зенит" пройдет 12 февраля в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Шараджоглу", начало в 20:55 мск. Ответный матч команды проведут в Санкт-Петербурге 21 февраля.

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