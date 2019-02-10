Французский судья Бюке обслужит матч Лиги Европы между "Зенитом" и "Фенербахче"

ТАСС, 10 февраля. Француз Рюдди Бюке назначен главным судьей на первый матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу между турецким "Фенербахче" и российским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помощниками арбитра станут Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервным рефери назван Сириль Мюнье. Амори Дельрю и Жером Мигельгорри назначены дополнительными помощниками судьи.

Матч "Фенербахче" - "Зенит" пройдет 12 февраля в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Шараджоглу", начало в 20:55 мск. Ответный матч команды проведут в Санкт-Петербурге 21 февраля.