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Роман Ротенберг: ФХР намерена предотвращать отъезд молодых игроков из России

По словам вице-президента ФХР, это будет полезно для национальной сборной
Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг
© Сергей Савостьянов/ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) будет бороться за то, чтобы предотвращать отъезд игроков из России в Северную Америку. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент ФХР, руководитель штаба национальной команды Роман Ротенберг.

В конце апреля истекают контракты с клубами Континентальной хоккейной лиги, в частности, у бронзового призера чемпионата мира Виталия Кравцова и олимпийского чемпиона Никиты Гусева. Сообщалось, что игроки могут продолжить свою карьеру в Национальной хоккейной лиге.

"Мы будем бороться за предотвращение оттока хоккеистов из России. Чем больше игроков в России, тем лучше для сборной, это помогает ей добиваться результатов. Это касается не только Гусева, мы будем бороться за каждого игрока", - отметил Ротенберг.

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