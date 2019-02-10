Роман Ротенберг: ФХР намерена предотвращать отъезд молодых игроков из России

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) будет бороться за то, чтобы предотвращать отъезд игроков из России в Северную Америку. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент ФХР, руководитель штаба национальной команды Роман Ротенберг.

В конце апреля истекают контракты с клубами Континентальной хоккейной лиги, в частности, у бронзового призера чемпионата мира Виталия Кравцова и олимпийского чемпиона Никиты Гусева. Сообщалось, что игроки могут продолжить свою карьеру в Национальной хоккейной лиге.

"Мы будем бороться за предотвращение оттока хоккеистов из России. Чем больше игроков в России, тем лучше для сборной, это помогает ей добиваться результатов. Это касается не только Гусева, мы будем бороться за каждого игрока", - отметил Ротенберг.