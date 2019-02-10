Сборная России стала пятой в эстафете на чемпионате Европы по санному спорту

ТАСС, 10 февраля. Сборная России заняла пятое место в эстафете на чемпионате Европы по санному спорту, который проходил в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

В составе команды выступали Татьяна Иванова, Семен Павличенко, а также двойка Александра Денисьева и Владислава Антонова. Россияне показали время 2 минуты 23,664 секунды. Победили в эстафете итальянцы (2.22,827), второе место заняли немцы (отставание 0,116 секунды), на третьем месте - латвийцы (+0,429).

Эстафета стала заключительным стартом соревнований. Российские спортсмены завоевали две медали: золото у Семена Павличенко, серебро - у Романа Репилова.

В общем зачете турнира на первом месте расположилась команда Германии (2 золота, 3 серебра и 1 бронза), второе место заняли россияне (1-1-0), третье - итальянцы (1-0-0).