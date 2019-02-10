Россиянка Казелина завоевала бронзу в масс-старте на ЧМ по конькобежному спорту

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 10 февраля. /ТАСС/. Россиянка Елизавета Казелина заняла третье место в масс-старте на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в немецком Инцелле.

Победительницей стала голландка Ирен Схаутен, набрав 60 очков. Второе место заняла канадка Ивани Блонден (40), Казелина набрала 20 очков.

Для Казелиной это вторая бронзовая награда на чемпионате мира в Инцелле, ранее 22-летняя россиянка завоевала бронзу в составе женской сборной России в командной гонке преследования. Также она является чемпионкой Европы в командном спринте. Схаутен во второй раз стала чемпионкой мира в масс-старте, в предыдущий раз она одерживала победу на мировом первенстве в 2015 году. Также 26-летняя голландка является бронзовой медалисткой Олимпийских игр в Пхёнчане в аналогичной дисциплине.

На текущем мировом первенстве сборная России занимает шестое место в неофициальном медальном зачете, на счету команды одна золотая и десять бронзовых наград. На первом месте идет сборная Нидерландов (8-6-2), на втором - Чехии (2-0-0), на третьем - Норвегии (1-3-0).

Позднее в воскресенье состоится мужской масс-старт, который завершит программу чемпионата мира в Инцелле.