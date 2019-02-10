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Футбол во Франции

"Монако" сыграл вничью с "Монпелье" в матче чемпионата Франции, Головин получил травму

Встреча завершилась со счетом 2:2
Александр Головин EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Александр Головин
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 10 февраля. "Монако" сыграл вничью с "Монпелье" со счетом 2:2 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе "Монако" забитыми мячами отметились Желсон Мартинш (14-я минута) и Радамель Фалькао (82), у "Монпелье" отличились Гаэтан Лаборде (66) и Энди Делор (90, с пенальти). В добавленное ко второму тайму время с поля за вторую карточку был удален защитник "Монако" Жемерсон.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин появился в стартовом составе, но во втором тайме получил повреждение и смог покинуть поле только в сопровождении врачей. На 68-й минуте вместо него вышел Адриен Силва.

В турнирной таблице "Монако" поднялся на 18-е место, набрав 19 очков, "Монпелье" с 37 очками идет четвертым. В следующем туре "Монако" 16 февраля примет "Нант", "Монпелье" 17 февраля в гостях сыграет с "Лиллем".

В параллельных матчах "Ним" обыграл "Нант" со счетом 4:2, "Тулуза" и "Реймс" сыграли вничью - 1:1.

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