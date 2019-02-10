Конькобежец Юсков признался, что испытал весь спектр эмоций от бронзы ЧМ

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 10 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Бронзовая медаль чемпионата мира в немецком Инцелле, завоеванная в забеге на 1500 м, вызвала у российского конькобежца Дениса Юскова весь спектр эмоций. Об этом Юсков рассказал ТАСС.

Победителем стал голландец Томас Крол, второе место занял представитель Норвегии Сверре Педерсен. Юсков является мировым рекордсмен на дистанции 1500 м.

"Впечатления очень смешанные, меня за последние 15-20 минут посетили все эмоции. Сначала это было разочарование, потом я подумал, что я все равно на подиуме чемпионата мира. Потом увидел, что отстал от серебра на 0,05 секунды, и опять меня накрыло, такие волны", - рассказал Юсков.

Юсков лидирует в зачете дистанции 1500 м в Кубке мира, 29-летний спортсмен рассказал, что намерен и в текущем сезоне защитить звание сильнейшего на полутора километрах. "Остался один старт в нынешнем сезоне - финал Кубка мира, нужно постараться удержать лидерство и увезти Кубок мира. Я пока иду первым, но Кубок мира - это такое дело, стоит раз ошибиться, и можно улететь от победы. Сейчас концентрируюсь на этом, у меня есть два кубка, хочется третий", - заявил Юсков.

Чемпионат мира в Инцелле завершился в воскресенье.