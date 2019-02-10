Футболисты "Манчестер Сити" разгромили "Челси" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 10 февраля. "Манчестер Сити" одержал крупную победу над "Челси" со счетом 6:0 в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере.С

Голы забили Рахим Стерлинг (4-я и 80-я минуты), Серхио Агуэро (13, 19, 56) и Илкай Гюндоган (25). Двумя результативными передачами в матче отметился бывший футболист "Уфы" Александр Зинченко.

Нападающий "Манчестер Сити" Агуэро, забивший три мяча в матче, сравнялся по количеству хет-триков с англичанином Аланом Ширером (11), которому принадлежал рекорд чемпионата Англии по этому показателю Кроме того, аргентинец стал шестым игроком в истории чемпионата страны, который принял участие в 200 голах команды по системе "гол+пас". "Челси" впервые в истории Английской премьер-лиги пропустил шесть голов в одном матче. Поражение от "Манчестер Сити" стало для лондонского клуба самым крупным за последние 28 лет.

"Манчестер Сити" вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 65 очков после 27 матчей и, опередил "Ливерпуль" по показателю забитых и пропущенных мячей, при этом у ливерпульского клуба есть игра в запасе. "Челси" опустился на шестое место, набрав 50 очков после 26 матчей, и идет вне еврокубковой зоны.

В следующем туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома сыграет с "Вест Хэмом" 27 февраля, а "Челси" 18 февраля встретится на домашнем поле с "Брайтоном".