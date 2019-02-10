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Сборная России по шорт-треку выиграла женский эстафетный зачет Кубка мира

Также россияне выиграли зачет смешанных эстафет

ТАСС, 10 февраля. Сборная России заняла первое место в Кубке мира по шорт-треку в зачете женских эстафет по итогам сезона-2018/19.

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Заключительный этап Кубка мира прошел в итальянском Турине 8-10 февраля. Российская команда набрала в сезоне 34400 очков. Второе место заняла сборная Нидерландов (33120), третье - команда Южной Кореи (32400).

Также сборная России заняла первое место в зачете смешанных эстафет (25898), вторыми стали китайцы (25616), третьими - канадцы (25373).

Россиянка Софья Просвирнова стала второй в общем зачете на дистанции 1000 метров (29695), первое место у голландки Сюзанне Схюлтинг (40000), третье - у канадки Элисон Чарльз (26640).

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