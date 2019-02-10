СМИ: бывший футболист МЮ Скоулз станет тренером клуба четвертого дивизиона Англии

ТАСС, 10 февраля. Бывший полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" англичанин Пол Скоулз займет пост главного тренера клуба четвертого по силе дивизиона чемпионата Англии "Олдхэм Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на английское издание The Sun.

По информации источника, Скоулз получил специальное разрешение от Английской футбольной лиги (EFL) возглавить клуб, несмотря на то, что ему принадлежит 10 процентов акций клуба из третьего по силе чемпионата страны "Салфорд Сити". 44-летний англичанин впервые займет пост главного тренера. На данный момент, "Олдхэм" занимает 14-е место в четвертом дивизионе.

Скоулз на протяжении всей карьеры выступал за "Манчестер Юнайтед" (1994-2013). В составе клуба из Манчестера англичанин провел 718 матчей, в которых забил 155 мячей. Он 11 раз стал чемпионом Англии в составе клуба, дважды - победителем Лиги чемпионов и Кубка лиги, три раза становился обладателем Кубка Англии. За сборную Англии Скоулз провел 66 матчей, забив 14 голов.