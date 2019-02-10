Хет-трик Тарасенко принес "Сент-Луису" победу над "Нэшвиллом" в матче НХЛ

Тарасенко сделал четвертый хет-трик в регулярных чемпионатах в карьере, предыдущий он оформил 1 декабря 2016 года в матче против "Тампы" (5:4). Он набрал 41 очко в текущем сезоне (22 шайбы + 19 передач). Российский форвард стал шестым игроком в истории клуба, который забросил более 20 шайб в шести сезонах НХЛ подряд.

В составе победителей шайбы забросили Алекс Пьетранджело (23-я минута), российский форвард Владимир Тарасенко (25, 48, 61), Тайлер Бозак (10). У хозяев отличился Виктор Арвидссон (26, 47), Роман Йоси (43) и Филип Форсберг (53).

ТАСС, 10 февраля. "Сент-Луис" в овертайме обыграл "Нэшвилл" со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Сент-Луис", который выиграл шестой матч подряд, занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 59 очков в 54 играх. "Нэшвилл" идет четвертым на Западе с 70 очками в 68 матчах.

В следующем матче "Сент-Луис" сыграет дома с "Нью- Джерси", "Нэшвилл" на домашней площадке сразится с "Детройтом". Обе встречи пройдут 13 февраля.