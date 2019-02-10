Мбаппе перечислил $35 тыс. на поиски пилота футболиста Салы

ТАСС, 11 февраля. Футболист французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пожертвовал $35 тыс. на операцию по поиску пропавшего пилота Дэвида Ибботсона, который пропал без вести после крушения в районе Нормандских островов легкомоторного самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Би-би-си.

Сала и Ибботсон пропали без вести 21 января. Обломки самолета были обнаружены утром 3 февраля в результате совместной поисковой операции. Среди обломков было найдено тело игрока, однако тело Ибботсона так и не обнаружили.

Отмечается, что бывший капитан сборной Англии Гари Линекер также пожертвовал $1300 долларов, всего было принято более 7000 пожертвований, к этой минуте сумма собранных средств составляет более $130 тыс.

Сала, выступавший за французский "Нант", 19 января подписал контракт на 3,5 года с валлийским клубом "Кардифф". За французский клуб 28-летний аргентинец провел в чемпионате страны 120 матчей, в которых забил 42 мяча.