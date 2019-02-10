Сборная России показала свой лучший результат на ЧМ по сноуборду и фристайлу в США

ТАСС, 11 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали шесть медалей на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который в воскресенье завершился в американском штате Юта. Этот результат стал для сборной России лучшим за всю историю выступлений на подобных турнирах. Россияне заняли третье место в неофициальном командном зачете, в их активе три золотые, две серебряные и одна бронзовая медали. Награды в копилку сборной России принесли сноубордисты Дмитрий Логинов и Наталья Соболева, а также фристайлисты Максим Буров, Любовь Никитина и Станислав Никитин. Лучшей стала команда США (5-3-6), второе место заняла сборная Канады (3-3-3). До этого самым успешным чемпионатом мира для российской сборной являлся турнир 2015 года, который проходил в Австрии. Тогда сборная России заняла девятое место в общекомандном зачете, завоевав четыре медали. Сноубордист Андрей Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе и завоевал серебро в параллельном слаломе. Алена Заварзина стала второй в параллельном гигантском слаломе, а Александр Смышляев выиграл бронзу в могуле.

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Чемпионаты мира по сноуборду и фристайлу проводятся каждый нечетный год, турнир в США стал уже третьим совместным первенством двух видов спорта. В Дир-Вэлли прошли соревнования по могулу и лыжной акробатике, в Парк-Сити - по лыжному хафпайпу, сноуборд-хафпайпу, слоупстайлу и биг-эйру во фристайле и сноуборде, а также в поворотных дисциплинах сноуборда, в Каньонсе - по сноуборд-кроссу и ски-кроссу. Триумф российских сноубордистов Начало чемпионата мира не предвещало грандиозного успеха российских спортсменов, в первые три дня турнира россияне не сумели завоевать медали в сноуборд-кроссе, ски-кроссе и биг-эйре. Зато четвертый день соревнований принес сборной сразу две награды - 19-летний Дмитрий Логинов в финальном заезде параллельного гигантского слалома победил словенца Тима Мастнака, став самым молодым чемпионом мира в данной дисциплине в истории, а Наталья Соболева заняла второе место, уступив в финале немке Селине Йорг. В малые финалы вышли Милена Быкова и двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд, но они остались без наград. "Финал у меня немного не получился, но это было не из-за нервов, просто я допустила досадную ошибку, - рассказала Соболева ТАСС. - Сначала не поверила, что завоевала медаль чемпионата мира, казалось, что это очередной этап Кубка мира. Только когда на меня уже надели ее, осознала, что это самая значимая для меня награда на данный момент. Этот старт был очень важен, и я довольна медалью". На следующий день Логинов победил в параллельном слаломе, принеся сборной России первое в истории золото в данной дисциплине на чемпионатах мира. Мария Валова и Дмитрий Сарсембаев боролись за бронзу в малых финалах, но уступили.

"На второй старт выходить было легче, было осознание того, что уже есть медаль. Когда попал в четверку в параллельном слаломе, тогда уже подумал - почему бы не победить и здесь. Многие на трассе ошибались, но я просто проехал аккуратно", - рассказал журналистам Логинов. "Для нас это чемпионат сложился очень удачно, стал рекордным по медалям. Помимо медалей, есть еще четыре четвертых места, пока для нас это самый удачный чемпионат в истории. Всей команде ставлю оценку отлично, все боролись за высокие места", - сообщил ТАСС старший тренер сборной России Денис Салагаев. Капризы погоды Спортсмены и тренеры сборной России по сноуборду в поворотных дисциплинах отмечали, что соревнования прошли в непростых погодных условиях. В понедельник и вторник в регионе начались сильные снегопады, из-за которых резко ухудшилась видимость на трассах. "Погода сильно подвела, но мы к этому готовились, много раз выступали в сильный снегопад, - сообщил журналистам Логинов. - Несмотря на непогоду, соревнования прошли на высоком уровне. Трассы быстро чистили от падавшего снега, так что все прошло отлично". Позднее из-за снегопадов и усиления морозов были перенесены, а потом отменены соревнования по биг-эйру в сноуборде. Женские и мужские турниры должны были пройти во вторник. Позднее были отменены женские лыжные соревнования по слоупстайлу, которые планировалось провести в среду. Успехи фристайлистов После успешного выступления российской команды в параллельном и параллельном гигантском слаломе президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров выразил надежду, что подобный результат вдохновит на высокие результаты спортсменов, соревнующихся в других дисциплинах. Уже на следующий день копилка сборной России пополнилась еще двумя наградами. Результативными соревнованиями для россиян стали выступления фристайлистов в лыжной акробатике. В индивидуальных соревнованиях по акробатике золотую медаль завоевал 20-летний Максим Буров. Россиянин опередил олимпийского чемпиона Игр-2018 украинца Александра Абраменко и швейцарца Ноя Рота. В шестерке финалистов оказалось еще двое россиян - Павел Кротов и Станислав Никитин, они заняли четвертое и пятое места соответственно. Бронзовый медалист Олимпийских игр в Пхёнчхане Илья Буров не смог выйти в финал. В женском турнире серебряную медаль завоевала россиянка Любовь Никитина, она разделила второе место с китаянкой Сю Ментао. Еще одна россиянка София Алексеева стала шестой. Чемпионкой мира стала Александра Романовская из Белоруссии.