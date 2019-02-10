Карлайл отправлен в отставку с поста главного тренера клуба НХЛ "Анахайм"

ТАСС, 11 февраля. Рэнди Карлайл отправлен в отставку с поста главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Исполнять обязанности главного тренера будет генеральный менеджер клуба Боб Мюррей.

Под руководством Карлайла "Анахайм" стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2006/07. Помимо этого, клуб дважды принимал участие в финале Западной конференции (2006, 2017).

В нынешнем сезоне "Анахайм" занимают последнее место в турнирной таблице Запада. В активе команды 51 очко в 56 матчах, последние семь встреч команда проиграла.