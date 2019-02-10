"Колорадо" в овертайме проиграл "Бостону" в матче НХЛ, Варламов отразил 33 броска

В составе победителей шайбы забросили Джон Мур (24-я минута) и Брэд Маршанд (65). У проигравших отличился Натан Маккиннон (20).

ТАСС, 11 февраля. "Бостон" обыграл "Колорадо" в овертайме со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Бостон" выиграл первый домашний матч у "Колорадо" с 1998 года. "Колорадо" - единственная команда, которая смогла победить в Бостоне 10 раз подряд.

"Бостон" занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 70 очков в 56 матчах. "Колорадо" расположился на 10-й строчке на Западе с 55 очками в 55 встречах.