"Колорадо" в овертайме проиграл "Бостону" в матче НХЛ, Варламов отразил 33 броска

ТАСС, 11 февраля. "Бостон" обыграл "Колорадо" в овертайме со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джон Мур (24-я минута) и Брэд Маршанд (65). У проигравших отличился Натан Маккиннон (20).
Российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов отразил 33 броска, его клуб проиграл седьмую встречу подряд.
.@Bmarch63 with the OT winner. pic.twitter.com/rAQzzPOFLR— NHL GIFs (@NHLGIFs) 10 февраля 2019 г.
"Бостон" выиграл первый домашний матч у "Колорадо" с 1998 года. "Колорадо" - единственная команда, которая смогла победить в Бостоне 10 раз подряд.
"Бостон" занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 70 очков в 56 матчах. "Колорадо" расположился на 10-й строчке на Западе с 55 очками в 55 встречах.