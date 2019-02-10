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НХЛ

"Колорадо" в овертайме проиграл "Бостону" в матче НХЛ, Варламов отразил 33 броска

Встреча завершилась со счетом 1:2
Семен Варламов AP Photo/David Zalubowski
Описание
Семен Варламов
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 11 февраля. "Бостон" обыграл "Колорадо" в овертайме со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джон Мур (24-я минута) и Брэд Маршанд (65). У проигравших отличился Натан Маккиннон (20).

Российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов отразил 33 броска, его клуб проиграл седьмую встречу подряд.

"Бостон" выиграл первый домашний матч у "Колорадо" с 1998 года. "Колорадо" - единственная команда, которая смогла победить в Бостоне 10 раз подряд.

"Бостон" занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 70 очков в 56 матчах. "Колорадо" расположился на 10-й строчке на Западе с 55 очками в 55 встречах.

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