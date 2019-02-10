"Чикаго" обыграл "Детройт" в матче НХЛ. Кейн догнал Кучерова в списке лучших бомбардиров

ТАСС, 11 февраля. "Чикаго" обыграл "Детройт" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Доминик Кахун (12-я и 48-я минуты), Дилан Строум (19), Патрик Кейн (57) и Джонатан Тэйвз (58). У проигравших отличились Кристоффер Эн (36) и Густав Нюквист (56).

Лидер "Чикаго" Кейн набрал очки в 14-м матче подряд. Теперь в этом сезоне на его счету 81 очко (33 шайбы + 48 передач), он догнал в списке лучших бомбардиров лиги российского форварда "Тампы" Никиту Кучерова (81, 22+59).