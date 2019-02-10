"Чикаго" обыграл "Детройт" в матче НХЛ. Кейн догнал Кучерова в списке лучших бомбардиров

ТАСС, 11 февраля. "Чикаго" обыграл "Детройт" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Доминик Кахун (12-я и 48-я минуты), Дилан Строум (19), Патрик Кейн (57) и Джонатан Тэйвз (58). У проигравших отличились Кристоффер Эн (36) и Густав Нюквист (56).
Лидер "Чикаго" Кейн набрал очки в 14-м матче подряд. Теперь в этом сезоне на его счету 81 очко (33 шайбы + 48 передач), он догнал в списке лучших бомбардиров лиги российского форварда "Тампы" Никиту Кучерова (81, 22+59).
.@88PKane extends his point streak to 14 games. pic.twitter.com/TbGJqwfAIi— NHL GIFs (@NHLGIFs) 10 февраля 2019 г.
"Чикаго", который выиграл семь игр подряд, занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 55 очков в 56 матчах. "Детройт" расположился на 15-й строчке на Востоке с 49 очками в 56 встречах.
Результаты других матчей дня: "Айлендерс" - "Миннесота" - 2:1; "Баффало" - "Виннипег" - 1:3; "Нью-Джерси" - "Каролина" - 3:2.