"Тампа" обыграла "Флориду" в матче НХЛ. Кучеров вернул лидерство в бомбардирской гонке

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Никита Кучеров (5-я и 60-я минуты), Стивен Стэмкос (33), Райан Кэллахан (38) и Брейден Пойнт (45). У проигравших отличились Фрэнк Ватрано (34) и Денис Мальгин (39).

ТАСС, 11 февраля. "Тампа-Бэй" обыграла "Флориду" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кучеров также отметился голевой передачей и был признан первой звездой матча. Российский нападающий, который прервал 10-матчевую безголевую серию, вернулся на первое место в списке лучших бомбардиров лиги - на его счету 84 очка (24 шайбы + 60 передач).

"Тампа" занимает первое место в Восточной конференции, набрав 86 очков в 56 матчах. "Флорида" расположился на 12-й строчке с 54 очками в 54 встречах.