СМИ: Сульшер останется главным тренером "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне

ТАСС, 11 февраля. Исполняющий обязанности главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер продолжит работать с командой на постоянной основе в следующем сезоне. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

По информации издания, наставник и его агент провели встречу с членом совета директоров клуба Аврамом Глэйзером после матча 26-го тура чемпионата Англии против "Фулхема" (3:0). По ее итогам было принято решение оставить норвежца во главе команды и на следующий сезон. Официально о продлении соглашения с Сульшером будет объявлено после завершения чемпионата.

Норвежский специалист возглавил "Манчестер Юнайтед" 19 декабря 2018 года после увольнения Жозе Моуринью. Под руководством Сульшера клуб пока не потерпел ни одного поражения - 10 побед и одна ничья.