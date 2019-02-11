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НХЛ

"Рейнджерс" обыграли "Торонто" в матче НХЛ. Георгиев отразил 55 бросков

Встреча завершилась со счетом 4:1
Александр Георгиев AP Photo/Adam Hunger
Описание
Александр Георгиев
© AP Photo/Adam Hunger

ТАСС, 11 февраля. "Рейнджерс" обыграли "Торонто" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанеджад (1-я минута), Джимми Веси (15), Адам Маккуэйд (52) и Кевин Хейз (60). У проигравших отличился Каспери Капанен (11).

Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 55 бросков и был признан первой звездой встречи. 23-летний вратарь, который провел матч в свой день рождения, одержал восьмую победу в сезоне в 16 стартах.

"Торонто" занимает третье место в Восточной конференции, набрав 71 очко в 55 матчах. "Рейнджерс" расположились на 12-й строчке с 56 очками в 55 встречах.

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