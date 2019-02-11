"Рейнджерс" обыграли "Торонто" в матче НХЛ. Георгиев отразил 55 бросков

ТАСС, 11 февраля. "Рейнджерс" обыграли "Торонто" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанеджад (1-я минута), Джимми Веси (15), Адам Маккуэйд (52) и Кевин Хейз (60). У проигравших отличился Каспери Капанен (11).

Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 55 бросков и был признан первой звездой встречи. 23-летний вратарь, который провел матч в свой день рождения, одержал восьмую победу в сезоне в 16 стартах.