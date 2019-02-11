"Рейнджерс" обыграли "Торонто" в матче НХЛ. Георгиев отразил 55 бросков

ТАСС, 11 февраля. "Рейнджерс" обыграли "Торонто" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанеджад (1-я минута), Джимми Веси (15), Адам Маккуэйд (52) и Кевин Хейз (60). У проигравших отличился Каспери Капанен (11).
Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 55 бросков и был признан первой звездой встречи. 23-летний вратарь, который провел матч в свой день рождения, одержал восьмую победу в сезоне в 16 стартах.
5️⃣5️⃣ saves for the birthday boy! pic.twitter.com/NgVCRdzNp3— NHL GIFs (@NHLGIFs) 11 февраля 2019 г.
"Торонто" занимает третье место в Восточной конференции, набрав 71 очко в 55 матчах. "Рейнджерс" расположились на 12-й строчке с 56 очками в 55 встречах.