Фигуристы Чок и Бейтс победили в танцах на льду на чемпионате четырех континентов

ТАСС, 11 февраля. Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате четырех континентов, который проходит в Анахайме (штат Калифорния).

Спортсмены по сумме короткого и произвольного танца набрали 207,42 балла. Вторыми стали канадцы Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже, набравшие 203,93 балла. Третьими стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (202,45).

Чемпионат четырех континентов проводится среди фигуристов стран Америки, Азии, Африки и Австралии / Океании.

Соревновательная часть завершилась, показательные выступления состоятся 12 февраля.