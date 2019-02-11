Тройку звезд дня в НХЛ составили российские игроки

ТАСС, 11 февраля. Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матче против "Нэшвилла" (5:4 ОТ) Тарасенко забросил три шайбы, в том числе победную в овертайме.

Второй звездой дня стал вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев. В матче против "Торонто" (4:1) он отразил 55 бросков из 56. 55 сейвов - рекорд среди вратарей "Рейнджерс" в матче, который закончился в основное время.

Третьей звездой дня признан нападающий "Тампы" Никита Кучеров, забросивший две шайбы и сделавший одну результативную передачу в матче против "Флориды" (5:2). Российский форвард вернул себе лидерство в гонке бомбардиров сезона, в его активе 84 очка.