Тренер "Сент-Луиса" считает, что Тарасенко сильно провел матч НХЛ против "Нэшвилла"

ТАСС, 11 февраля. Главный тренер "Сент-Луиса" Крейг Беруби отметил сильную игру российского нападающего Владимира Тарасенко в матче Национальной хоккейной лиги против "Нэшвилла". Слова тренера приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

В матче против "Нэшвилла" (5:4 ОТ) Тарасенко забросил три шайбы, в том числе победную в овертайме. 27-летний форвард был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

"Три гола - это очень серьезно, игра у него сейчас идет. Он забил три гола, восемь раз бросил по воротам. В общем, сыграл сильно", - сказал Беруби.

В текущем сезоне НХЛ Тарасенко провел 53 матча, набрав в них 41 очко (22 шайбы + 19 результативных передач).