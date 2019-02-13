Легкоатлетка Сидорова назвала чемпионат России для себя тренировочным соревнованием

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Чемпионка Европы по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова заявила, что на чемпионате России обстановка для нее была более тренировочной, чем соревновательной. Таким мнением с ТАСС поделилась сама спортсменка.

В среду Сидорова с результатом 4,80 м стала победительницей чемпионата России.

"Результатом скорее довольна, но жалко, что не получилось прыгнуть 4,90 м. Обстановка была сегодня скорее не соревновательная, а тренировочная, так как тренируюсь в основном с собой, для меня важно делать технически хорошо прыжок. На тренировках я не прыгаю 4,80, поэтому считаю, что сегодня показала хороший результат, звание чемпионки России важно для меня, поэтому всегда стараюсь участвовать, если есть возможность" - заявила Сидорова.

Сидорова является обладательницей рекорда чемпионатов России, установив его на прошлогоднем первенстве - 4,87 м.

"В том году состояние к чемпионату России было получше, была на подъеме, сейчас же состояние немного другое, к тому же немного простыла, но сделала все, что смогла. У меня будет еще два старта до чемпионата Европы, на первый уезжаю на следующей неделе. Мне сложно, когда большие перерывы между стартами, теряется ощущение соревнований, чем больше я прыгаю, тем больше уверенности в моих прыжках. На предстоящем чемпионате Европы жду хороших прыжков, все, что ниже 4,90 м воспринимается уже не так", - добавила она.

Чемпионат Европы в помещении пройдет в Глазго 1-3 марта. Сидорова является обладательницей лучшего результата текущего сезона, который она установила 8 февраля в испанском Мадриде на этапе зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Россиянка одержала победу, установив личный рекорд - 4,91 м.