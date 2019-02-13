СКА обыграл "Спартак" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе МСК "ЦСКА-Арена".

Шайбы забросили Ярно Коскиранта (35-я минута) и Михаил Мальцев (43). На 13-й минуте встречи форвард "Спартака" Илья Талалуев получил дисциплинарный штраф до конца матча за удар клюшкой.

"Спартак" потерпел второе поражение подряд, СКА одержал вторую кряду победу. В этом сезоне красно-белые проиграли СКА во всех четырех матчах. На протяжении семи сезонов "Спартак" не может обыграть петербургский клуб на своей площадке, последний раз спартаковцы побеждали дома 30 ноября 2012 года (6:1). Красно-белые провели последний матч на своей площадке в текущем регулярном чемпионате, ранее клуб гарантировал себе участие в плей-офф.

Матч посетил 10 581 зритель. Символическое вбрасывание перед началом встречи произвел заслуженный мастер спорта СССР Виктор Шалимов, выступавший за "Спартак" с 1969 по 1985 год. В составе красно-белых он стал чемпионом СССР (1976), 5-кратным серебряным и 4-кратным бронзовым призером, а также обладателем Кубка СССР.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 95 очков в 58 играх. "Спартак" идет шестым на Западе, имея в активе 64 очка после 59 игр. В следующем матче СКА сыграет дома с хельсинкским "Йокеритом" 15 февраля, "Спартак" сыграет на выезде с "Йокеритом" 18 февраля.