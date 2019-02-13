Российские бадминтонисты обыграли англичан в первом матче ЧЕ среди смешанных команд

ТАСС, 13 февраля. Сборная России по бадминтону обыграла команду Англии в стартовом матче чемпионата Европы среди смешанных команд. Соревнования проходят в Копенгагене.

Российская команда победила со счетом 3-2. Екатерина Болотова и Владимир Иванов обыграли Маркуса Эллиса и Лорен Смит, Евгения Косецкая - Хлою Бёрч, Владимир Иванов и Иван Созонов - Маркуса Эллиса и Криса Лангриджа.

В следующем матче россияне 14 февраля сыграют с командой Германии, которая в параллельной встрече обыграла ирландцев (4-1).

Турнир завершится 17 февраля.