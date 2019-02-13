{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Ирландский футболист решил сменить гражданство, чтобы выступать за сборную Англии

Деклан Райс играет за "Вест Хэм"

ТАСС, 13 февраля. Ирландский футболист Деклан Райс намерен сменить футбольное гражданство, чтобы выступать в составе сборной Англии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Goal.com.

20-летний Райс, являющийся футболистом клуба Английской премьер-лиги "Вест Хэма", играл за юношеские и молодежные сборные Ирландии, а также провел три товарищеских матча за основную команду. В своем Twitter футболист также сообщил, что направил в адрес Международной федерации футбола запрос с целью получить возможность выступать в составе сборных команд Англии.

"Это было невероятно сложное решение, никогда бы не подумал, что такого рода ответственность мне придется брать на себя на этом этапе карьеры. Как и многие другие люди по всему миру, я рассматриваю себя как человека смешанных национальностей. Я родился и вырос в Лондоне и горжусь быть англичанином, при этом я осознаю, что моя семья, мои корни - это Ирландия, я навсегда связан с этой страной", - сказал футболист.

Райс является воспитанником академии лондонского "Челси". В 2014 году защитник перешел в молодежную команду "Вест Хэма". За первый состав клуба Райс играет с 2017 года, на его счету 59 матчей, в которых он забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

КХЛ
Хоккеист "Динамо" Раисов получил перелом носа в матче КХЛ с "Йокеритом"
Сроки его восстановления пока неизвестны
Читать полностью