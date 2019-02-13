Ирландский футболист решил сменить гражданство, чтобы выступать за сборную Англии

ТАСС, 13 февраля. Ирландский футболист Деклан Райс намерен сменить футбольное гражданство, чтобы выступать в составе сборной Англии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Goal.com.

20-летний Райс, являющийся футболистом клуба Английской премьер-лиги "Вест Хэма", играл за юношеские и молодежные сборные Ирландии, а также провел три товарищеских матча за основную команду. В своем Twitter футболист также сообщил, что направил в адрес Международной федерации футбола запрос с целью получить возможность выступать в составе сборных команд Англии.

"Это было невероятно сложное решение, никогда бы не подумал, что такого рода ответственность мне придется брать на себя на этом этапе карьеры. Как и многие другие люди по всему миру, я рассматриваю себя как человека смешанных национальностей. Я родился и вырос в Лондоне и горжусь быть англичанином, при этом я осознаю, что моя семья, мои корни - это Ирландия, я навсегда связан с этой страной", - сказал футболист.

Райс является воспитанником академии лондонского "Челси". В 2014 году защитник перешел в молодежную команду "Вест Хэма". За первый состав клуба Райс играет с 2017 года, на его счету 59 матчей, в которых он забил один мяч и отдал одну результативную передачу.