Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной СССР Хмельницкий умер в возрасте 75 лет

ТАСС, 13 февраля. Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной СССР Виталий Хмельницкий ушел из жизни на 76-м году жизни. Об этом сообщается на сайте "Динамо".

С 1965-го по 1972-й Хмельницкий выступал в составе киевского "Динамо". Он провел за клуб 217 матчей, в которых забил 54 мяча. На его счету четыре победы в чемпионатах СССР (1966, 1967, 1968, 1971) и две - в Кубке СССР (1964, 1966). В составе сборной СССР Хмельницкий сыграл в 20 матчах и забил семь мячей, принимал участие в чемпионате мира 1970 года.

По окончании карьеры работал тренером в футбольной школе киевского "Динамо". Среди воспитанников Хмельницкого - Илья Цымбаларь, Сергей Заец и Юрий Дмитрулин. О дате и месте прощания с бывшим футболистом будет объявлено позднее.