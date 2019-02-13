Брюквин: хоккеистам "Динамо" было принципиально обыграть "Йокерит" перед плей-офф КХЛ

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Хоккеистам московского "Динамо" было важно обыграть финский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в преддверии плей-офф. Об этом ТАСС рассказал нападающий бело-голубых Владимир Брюквин.

В среду "Динамо" на своем льду переиграло "Йокерит" со счетом 5:3 и одержало 11-ю победу подряд над финской командой в КХЛ. Бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 58 играх. "Йокерит" идет на Западе четвертым, имея 76 очков после 58 игр. Обе команды обеспечили себе участие в плей- офф.

"Матч был принципиальным, играли соседи по турнирной таблице, возможно, в плей-офф на них выйдем, поэтому важно было выиграть сегодня. Мы пока не задумываемся о том, на кого попадем в плей-офф, стараемся выигрывать все матчи", - отметил Брюквин.

На двоих команды заработали 87 минут штрафа. По окончании второго периода за неприличный жест в адрес скамейки "Йокерита" дисциплинарный штраф получил нападающий "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий. В начале третьего периода за драку большим и дисциплинарным штрафом до конца игры был наказан форвард "Йокерита" Хенри Иконен, а также большой и десятиминутный штраф заработал защитник "Динамо" Виталий Меньшиков.

"Была заруба, никто не хотел уступать, "Йокерит" хотел отыграться и начал играть "в тело", а мы держали удар, - сказал Брюквин. - Первый период получился вязким, но потом вошли в игру, стало получаться, выигрывали много единоборств, победили за счет характера. Когда началась грубость, тоже друг за друга вступались, и это дало результат".

В следующем матче "Динамо" дома встретится с "Сочи" 15 февраля, в тот же день "Йокерит" сыграет на выезде с санкт-петербургским СКА.