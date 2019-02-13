Российский фигурист Яблоков лидирует после короткой программы на Юношеском фестивале

ТАСС, 14 февраля. Российский фигурист Илья Яблоков занял первое место по итогам короткой программы в мужских одиночных соревнованиях на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Сараеве.

Фигуристка Щербакова лидирует после короткой программы на Юношеском олимпийском фестивале

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15-летний спортсмен, тренирующийся в группе Александра Шубина, показал результат 74,76 балла. Второе место занял эстонец Михаил Селевко (68,31 балла), третьим стал представитель Латвии Ким Георг Павлов (59,80). Яблоков - единственный россиянин, выступающий на турнире.

Ранее в среду чемпионка России 2018 года Анна Щербакова заняла первое место по итогам короткой программы в женском одиночном турнире.

Произвольные выступления пройдут в четверг. Европейский юношеский олимпийский фестиваль завершится 16 февраля.